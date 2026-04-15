Anfang kommenden Monats ist es soweit: Die UniCredit wird ein freiwilliges Übernahmeangebot für die Commerzbank vorlegen. Damit dürfte der letzte Akt des Übernahmekrimis aber noch nicht erreicht sein. Die Fronten sind nach wie vor verhärtet, was auch jüngste Aussagen von Commerzbank-CEO Bettina Orlopp nahelegen.Anfang Mai will UniCredit-CEO Andrea Orcel über eine außerordentliche Kapitalerhöhung neue Aktien ausgeben, die dann im Tausch gegen Papiere der Commerzbank-Aktionäre eingesetzt werden sollen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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