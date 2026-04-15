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Circus Defence startet operatives Geschäft an militärischen Standorten
Die Bundeswehr ist damit der erste aktive Kunde im Verteidigungssektor. Die Inbetriebnahme erfolgte früher als erwartet und nur drei Monate nach Auftragsvergabe.
Weitere Auslieferungen im Verteidigungssektor stehen unmittelbar bevor, darunter die bereits gestartete Integrationsarbeit für den Einsatz bei der ukrainischen Armee sowie der kürzlich bekannt gegebene Gewinn eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens für die litauischen Streitkräfte an der NATO-Ostflanke.
Elena Coles
E-Mail: ir@circus-group.com
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