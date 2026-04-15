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Circus Defence startet operatives Geschäft an militärischen Standorten



15.04.2026 / 11:45 CET/CEST

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Circus Defence startet operatives Geschäft an militärischen Standorten



München, 15. April 2026 - Die Circus Defence SE, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Circus SE (WKN: A2YN35 / XETRA: CA1 ), hat erstmalig ihre KI-Robotik-Technologie auf einem gesicherten Militärstützpunkt in Betrieb genommen.

Die Bundeswehr ist damit der erste aktive Kunde im Verteidigungssektor. Die Inbetriebnahme erfolgte früher als erwartet und nur drei Monate nach Auftragsvergabe.

Weitere Auslieferungen im Verteidigungssektor stehen unmittelbar bevor, darunter die bereits gestartete Integrationsarbeit für den Einsatz bei der ukrainischen Armee sowie der kürzlich bekannt gegebene Gewinn eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens für die litauischen Streitkräfte an der NATO-Ostflanke.



Investorenkontakt:

Elena Coles

Head of Investor Relations

Circus SE

E-Mail: ir@circus-group.com

Website: www.circus-group.com