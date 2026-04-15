Bei der Pyrum Innovations AG steht eine wichtige operative Phase bevor. Mit einer Kapitalmaßnahme im Dezember zu 27,50 Euro hat sich das Unternehmen zusätzliche Mittel für den weiteren Ausbau gesichert. An der Börse führte dies zunächst zu Gegenwind, die zuvor erkennbare Erholung kam ins Stocken und der Kurs bewegte sich wieder in Richtung der unteren Bandbreite. Dennoch bleibt die Perspektive einer Stabilisierung bestehen.

Entscheidend für eine nachhaltige Trendverbesserung dürften vor allem Fortschritte im operativen Geschäft sein. Aktuell reichen die Erlöse noch nicht aus, um die vorhandene Kostenbasis vollständig zu decken. Das könnte sich jedoch ändern, wenn ein zentraler Baustein der Wertschöpfungskette die geplante Leistung erreicht: die Pelletierung des zurückgewonnenen Industrierußes.

Hier arbeitet Pyrum weiterhin an technischen Anpassungen. Der Engpass im Prozess ist identifiziert, die Optimierung befindet sich inzwischen in einer fortgeschrittenen Phase. Sollte die Anlage wie geplant höhere Durchsatzmengen erreichen, könnte die Produktion im zweiten Halbjahr 2026 deutlich zulegen.

Ein solcher Fortschritt hätte gleich mehrere Effekte: steigende Umsätze am bestehenden Standort, bessere Voraussetzungen für neue Anlagen sowie zusätzliche Dynamik für die laufenden Partnerprojekte. Vor allem aber könnte dies das Signal sein, auf das der Kapitalmarkt derzeit wartet - mit entsprechend positiven Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie.

(aktien-globlal.de, erstellt 15.04.26, 11:21 Uhr, veröffentlicht 15.04.26, 11:47 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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