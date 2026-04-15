Basel - UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hat seine Kritik an den absehbaren künftigen Kapitalvorschriften des Bundesrats wiederholt. Diese würden die Wettbewerbsfähigkeit der einzig verbliebenen Schweizer Grossbank erheblich beeinträchtigen. Kelleher droht implizit mit Konsequenzen. «Lassen Sie mich unmissverständlich festhalten: Wir wollen unseren Hauptsitz in der Schweiz behalten», sagte der UBS-Präsident am Mittwoch an der Generalversammlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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