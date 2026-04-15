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Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftsergebnisse Q1/2026 veröffentlicht



15.04.2026 / 12:20 CET/CEST

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Pressemitteilung Nr. 8/2026 Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Vorläufige Geschäftsergebnisse Q1/2026 veröffentlicht Haselünne, 15. April 2026 - Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Demnach hat die Unternehmensgruppe Konzernumsatzerlöse in Höhe von 35,2 (Q1/2025: 39,0) Mio. Euro erzielt. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) beträgt 0,2 (Q1/2025: 1,2) Mio. Euro. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) liegt bei 2,4 (Q1/2025: 3,3) Mio. Euro. "Das Geschäftsjahr startet im ersten Quartal saisonal bedingt immer etwas verhalten. In diesem Jahr sind wir darüber hinaus jedoch mit einigen Sondereffekten konfrontiert", erklärt Oliver Schwegmann, CEO der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, und führt weiter aus: "Durch eine enttäuschend schwache Konsumnachfrage und entsprechend niedrige Abverkäufe im Jahresendgeschäft 2025 mit Spirituosen in Deutschland sind unsere Handelspartner mit hohen Warenbeständen in das Jahr 2026 gestartet, die im ersten Quartal abgebaut werden mussten. Das hat unsere Nachverkäufe signifikant ausgebremst. Darüber hinaus hat sich im Gesamtmarkt die schwache Konsumnachfrage nach alkoholischen Getränken in Deutschland im ersten Quartal fortgesetzt. Im Bereich der Handelsmarke wirkte sich der besonders stark rückläufige Gesamtmarkt bei Whiskey auf Umsatz und Ergebnis aus. Wir sind Europas größter Whiskey-Lieferant im Handelsmarkengeschäft, so dass uns diese negative Entwicklung überproportional getroffen hat." Die Rückgänge bei den Konzernumsatzerlösen seien daher überwiegend auf das Geschäft mit Spirituosen zurückzuführen. Die im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verringerten Ergebniskennziffern Konzern-EBITDA und Konzern-EBIT sind die Folge der niedrigeren Konzernumsatzerlöse. Weiterer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 Um Umsatzwachstum zu generieren und gleichzeitig die Profitabilisierung der Berentzen-Gruppe weiterzutreiben, sind im Rahmen der Konzernstrategie BERENTZEN EVOLVE 2030 für das Geschäftsjahr 2026 vielfältigste Maßnahmen und Initiativen geplant. "Insbesondere im Bereich Marken und Produkte haben wir viel vor. Dazu gehört unter anderem der Start unserer neuen Marke JUMA ab Mai, der umfassende Relaunch unserer Marke Puschkin mit Sortimentsüberarbeitung sowie die Einführung von drei neuen Puschkin Ready-to-Drink-Sorten in Dosen ab dem zweiten Halbjahr. Aber auch in unseren weiteren strategischen Handlungsfeldern "Neue Märkte" und "Neue Vertriebskanäle" werden wir erste wichtige Impulse bereits in diesem Jahr setzen. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Bündel seine Kraft im Jahresverlauf entsprechend entfalten wird", erklärt Schwegmann. Daher halte die Berentzen-Gruppe unverändert an ihrer Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 fest. Danach erwartet die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 163,0 bis 173,0 Mio. Euro (2025: 162,9 Mio. Euro), ein Konzern-EBIT zwischen 7,0 und 9,0 Mio. Euro (2025: 8,5 Mio. Euro) sowie ein Konzern-EBITDA zwischen 16,1 und 18,1 Mio. Euro (2025: 17,1 Mio. Euro). Weitere Informationen zu den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 sowie Details zu den einzelnen Geschäftsbereichen wird die Berentzen-Gruppe mit der planmäßigen Veröffentlichung des Zwischenberichts Q1/2026 am 30. April 2026 bekanntgeben. Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein moderner, innovativer Getränkekonzern, dessen Wurzeln über 260 Jahre zurückreichen. Breit aufgestellt mit ihren Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme entwickelt, produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe heute Getränkekonzepte für die vielfältigsten Konsumentenbedürfnisse - von Spirituosen über Mineralwässer und Limonaden bis hin zu Fruchtpressen für frisch gepressten Orangensaft. Mit bekannten Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa sowie zeitgemäßen Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Thorsten Schmitt Director Corporate Communications & Strategy Tel. +49 (0) 5961 502 215 pr@berentzen.de www.berentzen-gruppe.de



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