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voestalpine AG: voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. EUR auf



15.04.2026 / 12:56 CET/CEST

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voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. EUR auf



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Die voestalpine AG gibt die erfolgreiche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 35 Mio. EUR als Aufstockungstranche zu den am 28. April 2023 im Umfang von 250 Mio. EUR begebenen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028, ISIN AT0000A33R11, bekannt. Die neuen Wandelschuldverschreibungen können anfänglich in ca. 864.000 eigene Aktien der voestalpine AG gewandelt werden.

Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden zu denselben Bedingungen (mit Ausnahme des Emissionsdatums und des Ausgabepreises) wie die 2023 emittierten Wandelschuldverschreibungen begeben und bilden mit diesen eine Gesamtemission.

Der endgültige Ausgabepreis der neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt 118,0999% des Nennwerts.

Das Angebot wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) durchgeführt und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten und jeder anderen Jurisdiktion, in der ein Angebot der Schuldverschreibungen nach anwendbarem Recht verboten wäre.



WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der voestalpine oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar. Das Angebot der hier beschriebenen Wertpapiere ist bereits abgeschlossen.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot rechtswidrig sein könnte. Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit. Diese Mitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten veröffentlicht und darf nicht an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten weitergegeben werden.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen, die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (in seiner jeweils gültigen Fassung) sind.





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