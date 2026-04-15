© Foto: © 2024 Heidelberger Druckmaschinen AGHeidelberger Druck steigt in die Drohnenabwehr ein - und löst damit an der Börse eine Rallye von knapp 50 Prozent aus. Was steckt hinter dem spektakulären Strategiewechsel des Druckmaschinenbauers?Vom Druckmaschinenbauer zum Drohnenabwehr-Spezialisten: Die Heidelberger Druckmaschinen wagt einen radikalen Schwenk in den Verteidigungssektor. Anleger stürzen sich in dieser Woche auf die Papiere und sorgen für einen massiven Kurssprung. Von rund 1,36 Euro zu Wochenbeginn kratzte das Papier zwischenzeitlich an der Zwei-Euro-Marke, ein Plus von knapp 50 Prozent innerhalb weniger Handelstage. Auslöser ist die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem amerikanisch-israelischen Anbieter Ondas …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE