Europas wertvollster Chipkonzern ASML schraubt die Jahresziele nach oben. Während die kurzfristige Prognose für das laufende Quartal die Erwartungen nicht ganz erfüllt, untermauert der Ausblick auf das Gesamtjahr 2026 die Vormachtstellung im KI-Sektor. Anleger stehen nun vor der Frage, ob sich der Einstieg nach über 120 Prozent Kursgewinn innerhalb eines Jahres noch lohnt oder ob die Luft allmählich dünner wird - JPMorgan, UBS, Barclays, Goldman Sachs und DER AKTIONÄR kommentieren die Bilanz.Den vollständigen Artikel lesen ...
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