Europas KI-Hoffnung lebt!: Rekordstart dank Chip-Boom: ASML winken neue Allzeithochs

Anzeige / Werbung

ASML glänzt im Q1 2026: Umsatzsprung, starke Margen und ein angehobener Ausblick setzen ein klares Zeichen im Chip-Sektor. Der KI-Boom treibt den Weltmarktführer zu neuen Höhen.

Während die Konkurrenz teilweise schwächelt, scheint der niederländische Weltmarktführer für Lithografiesysteme keine Grenzen zu kennen. Doch wie viel Potenzial steckt nach diesem Kurssprung noch in der Aktie? Eine HKCM-Analyse.

Harte Fakten statt vager Hoffnungen: Am Mittwochmorgen legte ASML die Bilanz für das Auftaktquartal 2026 vor und versetzte Analysten wie Anleger gleichermaßen in Staunen. Mit einem Umsatz von rund 8.8 Mrd. € landete der Konzern punktgenau am oberen Ende der eigenen Prognosen. Noch beeindruckender liest sich das Ergebnis je Aktie (EPS), das mit 7.15 EURO den Marktkonsens deutlich hinter sich ließ.

Zahlen-Feuerwerk in Veldhoven: ASML enteilt der Konkurrenz

Dass ASML das Rückgrat der globalen Chipindustrie ist, ist kein Geheimnis. Doch die aktuelle Dynamik, getrieben durch den unersättlichen Hunger nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz, erreicht neue Dimensionen.

Gewinnmaschine läuft: Der Nettogewinn kletterte auf ca. 2.8 Milliarden EURO.

Margen-Power: Die Bruttomarge stabilisierte sich bei starken 53.0 Prozent.

System-Absatz: Insgesamt 67 neue Lithografie-Systeme verließen die Werkshallen.

Besonders der Ausblick sorgt für Euphorie auf dem Parkett. Das Management rund um CEO Christophe Fouquet hob die Jahresprognose für den Umsatz auf 36 bis 40 Mrd. EURO an. Es scheint, als könne ASML die Aufträge kaum so schnell abarbeiten, wie sie hereinkommen.

HKCM-Analyse: ASML auf dem Weg zu neuen Gipfeln?

Nach den jüngsten Entwicklungen verzeichnete die Aktie von ASML Holding in den letzten Stunden zwar einen Kursrückgang von über 6 Prozent. Dennoch bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv, sodass unsere Analyse weiterhin eine nachhaltige bullische Fortsetzung als wahrscheinlich einstuft.

Die übergeordnete Aufwärtsbewegung, die wir bereits seit geraumer Zeit beobachten, gewinnt durch die fundamentale Untermauerung massiv an Stabilität. Dennoch sollten Anleger nicht blindlings auf dem aktuellen Niveau aufspringen.



Trend dürfte sich fortsetzen

Laut unserer technischen Bewertung sind die Anforderungen der Fortsetzung des Aufwärtstrends derzeit vollumfänglich erfüllt. Die konkreten Koordinaten unserer Zielzonen und die exakten Wendepunkte für optimale Einstiege bleiben unseren Abonnenten vorbehalten.

Alle Infos dazu finden Sie in unserem EURO-Titans-Analysepaket.

Disclaimer: Unsere Analyse ist keine Anlageberatung.

Leseempfehlung auf HKCM-News: Brauchen wir bald kein Smartphone mehr, Meta?

Enthaltene Werte: NL0010273215