© Foto: Daniel Ceng - AnadoluTSMC profitiert weiter von der rasanten KI-Nachfrage. Der Konzernchef spricht über mögliche Preiserhöhungen, Milliardeninvestitionen und neue Wachstumsfelder.Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, TSMC, blickt trotz steigender Kosten optimistisch auf die kommenden Jahre. Konzernchef C.C. Wei erklärte auf der Hauptversammlung im taiwanischen Hsinchu laut einem Bericht von Reuters, dass die Nachfrage nach Rechenleistung und modernen Chips durch den Boom künstlicher Intelligenz ungebrochen hoch bleibe. "Wir beobachten weiterhin eine zunehmende Verbreitung von KI-Modellen in KI-Anwendungen für Verbraucher, Unternehmen und staatliche Stellen", sagte Wei. Dieser Trend erhöhe den Bedarf …
Enthaltene Werte: US0378331005,US67066G1040,US8740391003,NL0010273215Den vollständigen Artikel lesen
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