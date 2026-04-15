Mit frischem Kapital, wachsender US-Präsenz und einer gut gefüllten Deal-Pipeline richtet sich der SDAX-Konzern Mutares auf die nächste Wertschöpfungsphase aus. Mutares-CIO Johannes Laumann erläutert im Interview mit DER AKTIONÄR, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um frisches Kapital einzuwerben und warum der US-Markt für die Münchner Private-Equity-Holding von besonderer Bedeutung ist.DER AKTIONÄR: Herr Laumann, der Zeitpunkt für eine Kapitalmaßnahme erscheint mit Nahost-Krise und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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