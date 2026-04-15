Das Auf und Ab bei Rheinmetall setzt sich fort. Am Mittwoch zählt die Aktie des Rüstungskonzerns nun wieder einmal zu den stärksten Werten im DAX. Der Blue Chip profitiert vom freundlichen Umfeld für die gesamte Branche. Zudem gibt es auch zwei Kaufempfehlungen, auch wenn durchaus Fragen offen bleiben.Die Voraussetzungen für die Berichtssaison zum ersten Quartal in der europäischen Rüstungsbranche seien nicht gerade großartig, warnt etwa Analyst Afonso Osorio von Barclays. Zuletzt seien die Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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