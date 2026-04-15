EQS-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
|Schlossplatz 1
|97616 Bad Neustadt a. d. Saale
|Deutschland
|E-Mail:
|hv@rhoen-klinikum-ag.com
|Internet:
|https://www.rhoen-klinikum-ag.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2309128 15.04.2026 CET/CEST