Im freundlichen Marktumfeld geht es mit vielen Technologietiteln bergauf. In einer sehr starken Verfassung präsentieren sich nun auch wieder Aktien aus dem Bereich Quantencomputing. So legt der Quantum Computing Index des AKTIONÄR vier Prozent zu. In ihm sind Spezialisten wie D-Wave oder IonQ sowie breit aufgestellte Tech-Riesen vertreten.Das aktuelle Indexschwergewicht ist derzeit Intel vor AMD. Auf den Plätzen dahinter tummeln sich Amazon, Alphabet und Nvidia, die sich derzeit wieder allesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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