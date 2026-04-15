Eine der derzeit heißesten US-Aktien ist eine, die Analysten jahrelang kalt gelassen hat. Sie bemängelten stets die hohen Investitionen von Amazon. Nun aber wendet sich das Blatt - Amazon greift Nvidia und Elon Musks Starlink an. Heimlich, still und leise hat der Handelskonzern eine eigene Sparte für KI-Chips aufgebaut. Im jährlichen Aktionärsbrief beziffert Chef Andy Jassy erstmal das Potenzial dieses Geschäfts. In diesem Jahr soll es 20 Milliarden Dollar Umsatz bringen, doppelt so viel wie 2025. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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