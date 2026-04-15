© Foto: adobe.stock.comDie Quartalsberichtssaison läuft an. Noch plätschert sie vergleichsweise gemächlich dahin. Zunächst stehen die US-Banken im Fokus. Doch in wenigen Tagen wird es auch im Cannabis-Sektor spannend. Aurora, Canopy & Co. vor Höllenritt Im Schatten des Handelsgeschehens bei Gold, Silber, Brent Öl und den Aktienindizes rollt etwas Gewaltiges auf den Cannabis-Sektor zu. Die Quartalsberichtssaison kündigt sich an und wirft bereits ihre Schatten voraus. Für die Cannabis-Unternehmen ist es die Chance, Kaufinteresse zu wecken und verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Wie schwierig es ist, dieses Vertrauen zurückzugewinnen, zeigte sich erst kürzlich, als Tilray die Finanzergebnisse für das …Den vollständigen Artikel lesen
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