Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA3060442074 Falcon Gold Corp. 15.04.2026 CA3060443064 Falcon Gold Corp. 16.04.2026 Tausch 3:1
US2381163052 DataSea Inc. 15.04.2026 VGG2659M1041 Datasea Intelligent Technology Ltd. 16.04.2026 Tausch 1:1
