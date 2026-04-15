Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), die "Software Support and Agentic AI ERP Company" und führender Drittanbieter von Supportleistungen für Software von Oracle, SAP und VMware, gab heute die folgenden bevorstehenden Investorenveranstaltungen im Jahr 2026 bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260414050493/de/

Rimini Street Announces Upcoming 2026 Investor Events Schedule

Investorenkonferenzen:

Michael Perica, Chief Financial Officer, und Dean Pohl, Vice President, Treasurer and Investor Relations, werden wie unten angegeben an Einzelgesprächen und Meetings in kleinen Gruppen teilnehmen und Präsentationen in Live-Webcasts halten:

13. und 14. Mai 2026: Needham Co. 21 st Annual Technology, Media, Consumer Conference, New York City Präsentation, 13. Mai, 15.45 Uhr bis 16.25 Uhr ET, Webcast-Link

21 Annual Technology, Media, Consumer Conference, New York City 27. Mai 2026: TD Cowen 54th Annual Technology, Media Telecom Conference, New York City Fireside Chat am 27. Mai von 10.50 Uhr bis 11.20 Uhr (ET), Webcast-Link

54th Annual Technology, Media Telecom Conference, New York City 28. Mai 2026: Craig-Hallum, 23rd Annual Institutional Investor Conference, Minneapolis, Minnesota

Zur Vereinbarung eines Termins wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb oder an die Investor Relations-Abteilung von Rimini Street unter IR@riministreet.com. Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu den bevorstehenden Veranstaltungen, einschließlich der Webcast-Links, finden Sie auf der Investor Relations-Website von Rimini Street.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen beziehen sich nicht auf historische Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Regel von Wörtern begleitet wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "budgetieren", "fortsetzen ", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "können","dürften", "Ausblick", "Plan" "möglich", "Ziel", "Potenzial", "vorhersagen", "projizieren", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen" "versuchen", "sollten", "werden", "würden" oder ähnliche Wörter, Phrasen oder Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion sowie anderer Wachstumsinitiativen und unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsführung. Sie stellen weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung dar, noch handelt es sich bei diesen Aussagen um historische Fakten. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder zu halten und/oder zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen an bestehende Kunden zu verkaufen; unsere Fähigkeit, eine angemessene Umsatzwachstumsrate zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Umsatzkosten einschließlich Veränderungen von Kosten im Zusammenhang mit unseren Bemühungen um Wachstum und die Ergebnisse etwaiger Bemühungen um ein Kostenmanagement zur Anpassung an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unserer Angebote; die Auswirkungen von intensiverem Wettbewerb in unserer Branche und unsere Fähigkeit, effektiv in den Wettbewerb zu treten;unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich von den Vorteilen unseres Supports und unserer Managed Services für die Unternehmensressourcenplanungs-Software (ERP-Software) zu überzeugen und die Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, aus denen unser Lösungsportfolio "Rimini Smart Path" besteht, unter anderem unsere agentischen KI-ERP-Lösungen; unsere Absichten im Hinblick auf unser Preismodell und die Erwartungen für Einsparungen bei Kunden im Verhältnis zum Einsatz von anderen Anbietern; die weitere Entwicklung der Landschaft für ERP-Softwaremanagement und -support, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert werden; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für Software-Support und Managed Services, die von Lieferanten bereitgestellt werden; die Auswirkungen der Bemühungen von Unternehmenssoftware-Lieferanten, Upgrades oder Migrationen zu cloudbasierten Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unsere betrieblichen Aktivitäten schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden oder unsere Kosten als Reaktion auf eine sich verändernde Nachfrage der Kunden angemessen zu verringern; Risiken, die sich aus der Einbeziehung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, oder etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder unseren externen Anbietern oder Dienstanbietern eingesetzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu erhalten, zu schützen und zu stärken; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 und unsere Fähigkeit, die darin enthaltenen Bedingungen einzuhalten; unsere Strategie, das Angebot von Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Softwareprodukte zurückzufahren und die Auswirkungen auf den Umsatz in künftigen Zeiträumen sowie die im Zusammenhang mit diesen Bemühungen anfallenden Kosten; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams und unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal, darunter technisches sowie Vertriebs- und Marketingpersonal, anzuwerben und zu halten; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebsressourcen auszuweiten; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungsabfälle unserer Dienstleistungen und die Auswirkungen derartiger Unterbrechungen oder Leistungprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb zu vermeiden; unsere Fähigkeit, Bedrohungen der Cybersicherheit abzuwehren und Vorschriften für den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, Innovationslösungen, Partnerschaften und Allianzprogramme und unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften zu entwickeln und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, international zu expandieren, und die Risiken im Zusammenhang mit globalen Aktivitäten; die Auswirkungen von makroökonomischen Trends einschießlich Inflation und Wechselkursänderungen sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, sowie auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; unsere Fähigkeit zum Generieren von wesentlichem Kapital durch unsere Geschäftstätigkeit oder zum Einwerben von zusätzlichem Kapital, das für die Finanzierung und Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit und zum Investieren in neue Dienstleistungen und Produkte nötig ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die zugehörigen Investitionen wirksam abzusichern und zu verwalten; Risiken im Zusammenhang mit den Kundenbindungsraten einschließlich unserer Fähigkeit, Kundenbindungsraten genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit zum Schutz unseres geistigen Eigentums; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, darunter Änderungen von Steuergesetzen oder nachteilige Ergebnisse von eingenommenen Steuerpositionen; Zollkosten einschließlich derer, die von der Regierung der Vereinigten Staaten erhoben werden, und mögliche Vergeltungsmaßnahmen betroffener Länder; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (Environmental, Social and Governance, ESG) auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Tatsache, dass unser Unternehmen durch die Berichterstattung über derartige Aspekte zusätzlichen Kosten oder Risiken ausgesetzt ist; unsere laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie finanzielle und betriebliche Auflagen für unser Unternehmen und damit verbundene Zinsrisiken; die Frage, ob unsere Barmittel und Barmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Volatilität unseres Aktienkurses; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch ein solches Programm zu steigern; unsere Fähigkeit, unseren guten Ruf bei der Regierung der Vereinigten Staaten und internationalen Regierungen zu wahren und neue Verträge mit staatlichen Stellen/Behörden abzuschließen; das Eintreten von katastrophalen Ereignissen, die unser Geschäft oder das unserer Kunden und Interessenten beeinträchtigen können; künftige Übernahmen von komplementären Unternehmen oder Investitionen in diese und in Produkte, Zeichnungen oder Technologien; sowie die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Rimini Street auf Formular 10-K, der am 19. Februar 2026 eingereicht wurde, aufgeführt sind und von Zeit zu Zeit durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Ferner geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street rechnet damit, dass zukünftige Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street ändern. Obgleich Rimini Street sich zu einem späteren Zeitpunkt zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen entschließen kann, lehnt Rimini Street ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, dies zu tun, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Rimini Street zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

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Rimini Street, Inc.

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