Gut, wenn ein Unternehmen das besitzt, was viele haben wollen. Für Almonty Industries trifft dies insbesondere zu. Die in den Vereinigten Staaten ansässige Gesellschaft ist Produzent des kritischen Rohstoffs Wolfram, welcher aufgrund einzigartiger Eigenschaften wie extremer Hitzebeständigkeit und dem Standhalten enormen Drucks in vielen Branchen begehrt und nicht ersetzbar ist. Vor allem in der Verteidigungsindustrie nimmt der Bedarf stark zu. Almonty steigt in absehbarer Zeit zum größten Wolframproduzenten außerhalb Chinas auf. Der Hauptproduktionsstandort Sangdong in Südkorea wurde so konstruiert, dass selbst bei einem Niedrigpreisumfeld von 350 USD je metrischer Tonne (MTU) hohe Margen erzielt werden können. Jetzt liegt der Preis bei 3.000 USD pro MTU. Analysten kalkulieren mit nur einem Bruchteil davon. Angesichts der fundamental geänderten Rahmenbedingungen wird eine Neubewertung der Aktie einsetzen, die die neue Realität und das geopolitische Gewicht des Unternehmens widerspiegelt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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