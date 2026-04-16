Der DAX hat sich am Mittwoch wenig verändert gezeigt. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 24.066,70 Punkte aus dem Handel. Und auch der Start in den Donnerstag sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 24.120 Punkte. Tags zuvor waren in den USA die Tech-Werte gefragt, am Donnerstagmorgen präsentiert sich Asien stark. Der Nikkei erreichte einen neuen Rekordstand.Die Nachrichtenlage rund um den Konflikt im Nahen Osten ist zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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