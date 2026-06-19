Die Aktie von SAP bleibt im Abwärtstrend. Auch zum Wochenausklang steht das Papier unter Verkaufsdruck und knüpft damit an die schwache Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate an. Trotz positiver Analystenstimmen gelingt es der Aktie derzeit nicht, nachhaltige Erholungssignale auszubilden.Korrektur setzt sich fort Nach den Verlusten der vergangenen Handelstage gab die SAP-Aktie erneut nach. Damit hat sich die schwache Kursentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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