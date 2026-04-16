Haag - Der Vakuumventil-Hersteller VAT hat im ersten Quartal wie angekündigt durch den Nahostkonflikt weniger umgesetzt als im Vorjahr. Dafür fällt der Ausblick auf das zweite Jahresviertel optimistischer aus, und auch die Guidance für das Gesamtjahr wird bestätigt. Konkret lag der Umsatz mit 220,9 Millionen Franken um knapp 20 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie VAT am Donnerstag mitteilte. Damit ging der Umsatz nicht ganz so stark zurück wie noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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