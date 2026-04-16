EQS-News: MHP Hotel AG
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München, 16. April 2026 - Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24), Betreiber von Premium- und Luxushotels im deutschsprachigen Raum, ist mit einem neuen Rekordumsatz für ein erstes Quartal ins Geschäftsjahr 2026 gestartet, getragen von einer anhaltend hohen Nachfrage im Premium- und Luxussegment sowie von strukturellen Verschiebungen im internationalen Reiseverhalten zugunsten europäischer Destinationen.
Hyatt Regency Vienna trägt erstmals zum Umsatz bei
Bereinigt um den Eröffnungseffekt aus der Anlaufphase des Conrad Hamburg stieg der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) auf 143 Euro und lag damit 4 % über dem Vorjahresniveau. Die durchschnittliche Belegungsquote lag bereinigt bei 70 % (Q1 2025: 67 %). Inklusive des Conrad Hamburg lag der RevPar bei 134 Euro und die Belegungsquote planmäßig bei 65 %. Der durchschnittliche Zimmerpreis (ADR) erhöhte sich im ersten Quartal weiter auf 206 Euro (Q1 2025: 203 Euro).
Effizienzmaßnahmen und vorausschauende Energie-Strategie stärken Margenresilienz
Mit der erfolgreichen Einführung des Umweltmanagementsystems EMAS sowie ergänzenden ISO-14001-Zertifizierungen hat MHP zudem zentrale Prozesse zur Steuerung von Energie-, Wasser- und Ressourcenkosten gruppenweit standardisiert und nachhaltig optimiert. Verbleibende Kostensteigerungen können durch ein etabliertes dynamisches Preissystem marktgerecht und ohne zeitliche Verzögerung kompensiert werden.
Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG: "Die Nachfrage in unseren Kernmärkten bleibt robust, Europa positioniert sich weiterhin als verlässliche Destination und gewinnt durch die gute Erreichbarkeit im globalen Kontext an Attraktivität. Davon profitieren wir direkt. Unser Wachstum basiert auf klaren strategischen Entscheidungen, sowohl bei der Expansion als auch im Bereich Energie- und Kostenmanagement. Steigende Betriebskosten haben wir durch unsere Prozesse im Griff und können diese gezielt und dynamisch im Markt abbilden."
Ausblick 2026: Wachstum bei erhöhter geopolitischer Unsicherheit
Weitere Informationen zur Performance-Entwicklung der MHP-Gruppe sind unter
Über MHP
Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem Hyatt Regency Vienna sowie dem künftigen Sheraton Vienna (ab 2027) erweitert MHP seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt. Die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 geplant. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.
Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für höchste Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristige Profitabilität.
Kontakt Investor Relations
16.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MHP Hotel AG
|Maximiliansplatz 12b
|80333 München
|Deutschland
|E-Mail:
|info@mhphotels.com
|Internet:
|www.mhphotels.com
|ISIN:
|DE000A3E5C24
|WKN:
|A3E5C2
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
|EQS News ID:
|2309284
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