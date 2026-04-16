Steckborn - Die Online-Apotheke DocMorris hat im ersten Quartal 2026 mehr umgesetzt. Gleichzeitig wurden die Break-even-Ziele für den bereinigten EBITDA und den Cashflow bestätigt. Von Januar bis März setzte die Gruppe 318,1 Millionen Franken um. Das sind 7,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. In Lokalwährungen lag der Anstieg bei 10,7 Prozent, wie DocMorris am Donnerstag mitteilte. Beim Betriebsergebnis (bereinigter EBITDA) konnte die Gruppe im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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