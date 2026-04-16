© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company verdient weiterhin prächtig am KI-Boom. Gewinn und Umsatz schlagen Erwartungen, die Aktie markiert neue Rekorde.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hat mit seinen Quartalszahlen erneut die zentrale Rolle im globalen KI-Boom unterstrichen. Der weltweit wichtigste Auftragsfertiger für Hochleistungschips steigerte den Nettogewinn im ersten Quartal um 58 Prozent auf den Rekordwert von 572,5 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 18 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen des Marktes deutlich und setzte seine Serie starker Wachstumsquartale fort. Treiber bleibt die ungebrochene Nachfrage nach Chips für …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE