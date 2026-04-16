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Finexity AG: FINEXITY Group startet mit starkem Wachstum in das Geschäftsjahr 2026 - Skalierungseffekte bestätigen strategischen Kurs



16.04.2026 / 09:10 CET/CEST

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Die Finexity AG (XETRA: FXT), Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, veröffentlicht auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Überblick über die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026.



Auf kombinierter Pro-forma-Basis von FINEXITY und Effecta GmbH erzielte die Gruppe im ersten Quartal 2026 einen Gesamtumsatz von rund EUR 2,1 Mio. und übertraf damit die Budgetplanung deutlich um 40 %. Das EBITDA lag bei rund EUR -0,7 Mio. und entwickelte sich ebenfalls positiver als Plan (+35 %), was die Fortschritte auf dem Weg zu einer verbesserten operativen Effizienz reflektiert.



FINEXITY erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von rund EUR 0,5 Mio. bei einem EBITDA von EUR -0,8 Mio. und treibt als Plattform-Holding den Aufbau eines integrierten Kapitalmarkt-Ökosystems für tokenisierte Wertpapiere voran. Die Entwicklung reflektiert gezielte Investitionen in Regulatorik, Technologie, Infrastruktur sowie die langfristige Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Die Effecta GmbH ergänzt dieses Ökosystem als etablierter und ertragsstarker Bestandteil der Wertschöpfungskette und erzielte im gleichen Zeitraum einen Umsatz von rund EUR 1,6 Mio. sowie ein positives EBITDA von EUR 0,1 Mio.



Die oben genannten Kennzahlen umfassen neben der Finexity AG und ihren operativen Tochtergesellschaften (FINEXITY) - ausgenommen projektbezogene Zweckgesellschaften (SPVs) - auch die Kennzahlen der Effecta GmbH. Der Erwerb von 90,1 % der Geschäftsanteile der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens. Es handelt sich um eine Pro-forma-Betrachtung, die die Situation abbildet, als wäre der Erwerb bereits zum 1. Januar 2026 wirksam geworden. Die genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die finalen testierten Abschlüsse werden im Rahmen der regulären Finanzberichterstattung veröffentlicht.



Bestätigung der Jahresziele 2026

Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung im ersten Quartal hält das Management an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2026 unverändert fest. Auf kombinierter Pro-forma-Basis (inklusive Effecta) erwartet die FINEXITY Group weiterhin eine Steigerung des Gesamtumsatzes um rund 20 % auf etwa EUR 9,6 Mio. Gleichzeitig wird ein EBITDA von rund EUR -3,5 Mio. prognostiziert.



Das Management sieht sich damit in seiner Strategie bestätigt, durch gezielte Skalierung, technologische Weiterentwicklung und den Ausbau der Wertschöpfungskette nachhaltiges Wachstum zu realisieren





Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).





Über FINEXITY

FINEXITY (XETRA: FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.



¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter: www.finexity-group.com





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