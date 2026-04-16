Mitteilung der Finexity AG:
FINEXITY Group startet mit starkem Wachstum in das Geschäftsjahr 2026 - Skalierungseffekte bestätigen strategischen Kurs
Die Finexity AG (XETRA: FXT), Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, veröffentlicht auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Überblick über die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026.
Auf kombinierter Pro-forma-Basis von FINEXITY und Effecta GmbH erzielte die Gruppe im ersten Quartal 2026 einen Gesamtumsatz von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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