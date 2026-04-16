NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 20,50 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate nahm am Mittwoch kleine Anpassungen an seinen Schätzungen für den Werbekonzern vor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000077919
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