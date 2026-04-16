Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihren Leitzins im März wie bekannt bei 0 Prozent belassen. Wie aus dem nun veröffentlichten Protokoll hervorgeht, stellte das SNB-Direktorium seinerzeit fest, dass die monetären Bedingungen wegen der Frankenaufwertung straffer waren als bei der Lagebeurteilung im Dezember. Gleichwohl kam das Direktorium zum Schluss, dass die Geldpolitik zum Zeitpunkt des Zinsentscheides weiterhin als expansiv eingeschätzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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