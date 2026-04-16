© Foto: Revierfoto - RevierfotoKreditgeber zeigen sich nach Ungereimtheiten in der Bilanz von Gerresheimer gnädig und verlängern ihre Frist. Die Aktie geht am Donnerstag daraufhin steil. Gerresheimer bekommt mehr Zeit, Aktie geht steil Für die leidgeplagten Anlegerinnen und Anleger des Verpackungsspezialisten Gerresheimer gibt es am Donnerstag endlich mal wieder gute Nachrichten - und einen satten Kursaufschlag inklusive! Wie das Düsseldorfer Unternehmen am späten Mittwochabend bekannt gegeben hat, haben Geldgeber mit einer überwältigenden Mehrheit von 96 Prozent des Kreditvolumens von insgesamt 870 Millionen Euro der Verlängerung der Frist zur Vorlage eines testierten Jahresabschlusses zugestimmt. Damit ist die Sorge …Den vollständigen Artikel lesen
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