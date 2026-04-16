FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy ist optimistisch für den Quartalsbericht, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb. Er hält höhere Jahresziele für wahrscheinlich./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000CBK1001
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