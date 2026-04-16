Die Chipindustrie steht vor einem massiven Umbruch. Während Elon Musk seine Zulieferer drängt, die Produktion aus China und Taiwan abzuziehen, rückt ein Unternehmen in den Fokus, ohne das moderne Halbleiter-Fabriken schlicht nicht existieren könnten: Lam Research. Der Druck auf die globale Lieferkette wächst. Jüngsten Berichten zufolge hat Tesla-Chef Elon Musk seine Zulieferer aufgefordert, Kapazitäten außerhalb von China und Taiwan aufzubauen. Was auf den ersten Blick wie ein logistisches Problem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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