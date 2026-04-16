© Foto: Fabian Sommer - dpaTotalEnergies profitiert von höheren Öl- und Gaspreisen: Das 1. Quartal soll die Erwartungen übertreffen, die Aktie steigt.TotalEnergies teilte am Donnerstag mit, dass höhere Öl- und Gaspreise sich positiv auf die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 auswirken werden, wie MT Newswires berichtet. Wie der französische Energiekonzern bekannt gab, lag der Preis für Brent-Rohöl im Berichtsquartal bei 81,1 US-Dollar pro Barrel, gegenüber 63,7 US-Dollar pro Barrel im vierten Quartal 2025. Der Preis stieg damit um satte 20 Prozent. Der durchschnittliche Preis für flüssige Rohstoffe von 61,4 US-Dollar pro Barrel im Vorquartal stieg auf 73,7 US-Dollar pro Barrel. Der durchschnittliche Gaspreis stieg …Den vollständigen Artikel lesen
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