Um Überkapazitäten abzubauen, will Stellantis die Auto-Produktion im französischen Werk Poissy in den kommenden drei bis vier Jahren einstellen, Komponenten sollen aber weiter gefertigt werden. In Poissy werden der DS3 und Opel Mokka samt deren Elektro-Versionen gebaut. Die Produktion der beiden Modelle soll frühestens 2028 eingestellt werden, wie ein Stellantis-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte. Mit dem Aus des DS3 und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net