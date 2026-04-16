DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
SDM SE INH O.N. EUR DE000A3CM708 16.04.2026 15:50 CET
START RESTART AUCTION: 15:50
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 15:55
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START RESTART AUCTION: 15:50
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