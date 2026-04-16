Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG



16.04.2026 / 16:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG Unternehmen: HMS Bergbau AG ISIN: DE0006061104 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.04.2026 Kursziel: 85,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Vorläufige Zahlen 2025: Operatives Ergebnis legt weiter zu - IFRS-Umstellung führt zu positivem Sondereffekt



Die HMS Bergbau AG hat in dieser Woche die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, welche erstmals nach IFRS berichtet wurden.



Top Line-Entwicklung unterhalb der Erwartung: Mit einem Umsatz von EUR 1,22 Mrd. wurde unsere Erwartung sowie die Guidance von rund EUR 1,5 Mrd. verfehlt, was primär auf einen Rückgang des Kohlepreises um rund 20% yoy zurückzuführen ist. Das Handelsvolumen blieb laut Vorstand hingegen nahezu konstant. Dies unterstreicht einmal mehr, dass der absolute Kohlepreis für das Geschäftsmodell von HMS von untergeordneter Bedeutung ist, da der Bruttoertrag maßgeblich volumengetrieben ist. Vor dem Hintergrund des zuletzt wieder deutlich anziehender Kohlepreise infolge des Iran-Konflikts erwarten wir in der Top Line jedoch einen klar positiven Effekt für die kommenden Quartale.



Berichtetes EBITDA überrascht aufgrund von Einmaleffekten positiv: Auf Ergebnisebene wurde das ausgewiesene EBITDA maßgeblich durch einmalige Bewertungseffekte im Zuge der IFRS-Umstellung beeinflusst. Insgesamt resultierten rund EUR 37 Mio. aus positiven Einmaleffekten, insbesondere aus der Erstkonsolidierung der Maatla Resources (Pty.) Ltd. Bereinigt um diese Effekte liegt das EBITDA bei rund EUR 22,4 Mio. und damit nahe unserer Prognose (MONe: EUR 23,4 Mio.). Somit übertrifft HMS die eigene Guidance von 20 Mio. EUR und liegt auf bereinigter EBITDA-Ebene mehr als 11% über Vorjahr.



Positive Signale für Q1: Das Management zeigte sich zudem mit dem Start in das Jahr 2026 zufrieden, auch wenn der Iran-Konflikt temporär negative Effekte auf den Flüssigbrennstoff-Hub in Dubai hatte, die jedoch durch den Standort Singapur kompensiert werden konnten. Im Verlauf des zweiten Halbjahres 2026 erwarten wir nach der angekündigten Hochlaufphase eine monatliche Förderung von rund 100.000 Tonnen in Botswana sowie 25.000 Tonnen in Südafrika, was die Rohertragsmarge des Konzerns spürbar verbessern dürfte. Unterstützend wirkt dabei das aktuell wieder deutlich höhere Kohlepreisniveau, dass sich auch auf die Top Line positiv auswirken dürfte. In Kombination mit erstmaligen ganzjährigen Umsatzbeiträgen aus dem Flüssigbrennstoffgeschäft gehen wir für 2026 unter der Annahme eines durchschnittlichen Kohlepreises auf dem aktuellen Niveau von einem neuen Rekordumsatz deutlich oberhalb von 2024 aus (MONe: EUR 1,8 Mrd.).



Fazit: Trotz der deutlichen Umsatzverfehlung sehen wir die Investment-These bestätigt. Die operative Entwicklung ist intakt, während die Kombination aus steigenden Rohstoffpreisen, wachsendem Flüssigbrennstoffgeschäft und erster Eigenproduktion 2026 eine deutliche Steigerung der Dynamik erwarten lässt. Wir bestätigen aufgrund der attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2027e: 5,1) unser Kursziel von EUR 85,00 sowie unsere Kaufempfehlung.







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