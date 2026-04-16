EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Sonstiges
FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT
Börse Berlin Regulierter Markt
Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung
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Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet
Einem Cyberangriff auf das Unternehmen nachfolgend sind nunmehr im Darknet Unternehmensinterna öffentlich gemacht worden, die zu einer negativen Wahrnehmung des Unternehmens im Kapitalmarkt führen könnten, was die Gefahr begründen könnte, dass sich Anleger vom Unternehmen abwenden, wodurch eine erhebliche Kursbeeinflussung potenziell nicht ausgeschlossen werden kann.
Berlin, 16. April 2026
Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Ende der Insiderinformation
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fernheizwerk Neukölln AG
|Weigandufer 49
|12059 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)30-688-9040
|Fax:
|+49-(0)30-681-2050
|E-Mail:
|kontakt@fhw-neukoelln.de
|Internet:
|www.fhw-neukoelln.de
|ISIN:
|DE0005767909
|WKN:
|576790
|Börsen:
|Regulierter Markt in Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart
|EQS News ID:
|2309972
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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