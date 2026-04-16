Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Personalie

Generalversammlung 2026: Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt, Stefan Scheiber zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt



16.04.2026 / 18:00 CET/CEST



Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der heutigen Generalversammlung der Bucher Industries AG sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats stattgegeben. Die Dividende beträgt CHF 11.00 pro Namenaktie. 224 Stimmberechtigte waren anwesend und insgesamt 73.10% der Stimmen vertreten. An der heutigen Generalversammlung im Mövenpick Hotel in Regensdorf berichtete der Konzern von einem soliden Geschäftsjahr 2025, geprägt von einem starken Cashflow und einer robusten Finanzlage trotz des wirtschaftspolitisch herausfordernden Umfelds. Die Aktionärinnen und Aktionäre folgten sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats. Sie bestätigten alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats und wählten Stefan Scheiber, seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats, als Nachfolger von Urs Kaufmann zum Präsidenten. Jacques Sanche trat nach zehn erfolgreichen Jahren als CEO zurück. Urs Kaufmann und Jacques Sanche wurden im Namen des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und der Familie Hauser für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Konzerns und ihr Engagement gedankt und von den Aktionärinnen und Aktionären mit grossem Applaus verabschiedet. Matthias Kümmerle, bis Ende 2025 Divisionsleiter von Bucher Emhart Glass, übernimmt die Funktion des CEO per 17. April 2026. Der Dividendenbeschluss von CHF 11.00 pro Namenaktie berücksichtigt eine kontinuierliche Dividendenpolitik, das Konzernergebnis, die Aussichten für das laufende Jahr sowie weitere interne und externe Investitionsmöglichkeiten. Die Dividende wird den Aktionärinnen und Aktionären am 22. April 2026 ausbezahlt. Ab 20. April 2026 wird die Aktie ohne Anspruch auf Dividende gehandelt. Der Antrag des Verwaltungsrats betreffend Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der 410'000 im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauften eigenen Namenaktien wurde angenommen. Folgende Dokumente zur Generalversammlung 2026 sind auf der Webseite von Bucher Industries unter bucherindustries.com/de/investoren/generalversammlung verfügbar: Einladung zur Generalversammlung zu gegebener Zeit das Protokoll der Generalversammlung Am 28. April 2026 publiziert Bucher Industries eine Medienmitteilung zum Umsatz im ersten Quartal 2026. Kontakt für Aktionäre

T +41 58 750 15 00

gv@bucherindustries.com Kontakt für Investorinnen und Finanzanalysten

Jin Wiederkehr, Investor Relations

T +41 58 750 15 50

ir@bucherindustries.com Kontakt für Medien

Saskia Rusch, Leiterin Konzernkommunikation

T +41 58 750 15 40

media@bucherindustries.com



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News