Die Lufthansa steckt mitten in einer der schwersten internen Krisen ihrer Geschichte. Ausgerechnet zum 100. Jubiläum eskaliert der Konflikt zwischen Management und fliegendem Personal. Das abrupte Aus für die Tochter Cityline sorgt zusätzlich für Unruhe bei Anlegern.Proteste überschatten Jubiläum Während im Konferenzzentrum gefeiert wird, demonstrieren Flugbegleiter und Piloten vor den Toren. "Wir sind Lufthansa" und "Sklaverei - für faire ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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