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WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
18.05.26 | 13:30
86,22 Euro
-2,95 % -2,62
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
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EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
86,6886,7213:52
86,8886,9413:43
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE52,94-4,23 %
BMW AG73,22-4,14 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG7,572-4,30 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG66,22-2,72 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG49,350-3,27 %
NORDEX SE47,300+2,60 %
RHEINMETALL AG1.153,60+0,91 %
RYANAIR HOLDINGS PLC22,500-1,83 %
SARTORIUS AG VZ213,40-0,05 %
SIEMENS ENERGY AG171,62-3,04 %
VOLKSWAGEN AG VZ86,22-2,95 %
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