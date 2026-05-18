Rheinmetall steht nach der heftigen Kurskorrektur zunehmend im Spannungsfeld zwischen langfristiger Wachstumsfantasie und kurzfristiger Skepsis der Anleger. Operativ hält der Düsseldorfer Rüstungskonzern zwar an seinem Expansionskurs fest, doch an der Börse wird die Bewertung inzwischen deutlich kritischer hinterfragt. Besonders nach dem starken Lauf der vergangenen Jahre reagieren Investoren sensibel auf jede Verzögerung bei Aufträgen oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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