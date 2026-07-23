Der US-amerikanische Rüstungskonzern Lockheed Martin hat am Donnerstag ein sehr starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Die Aktie ist die bessere Alternative zu Rheinmetall. Das starre Festhalten an Rheinmetall ist nicht nachvollziehbar Obwohl sie ihnen in den vergangenen Monaten überwiegend nichts als Verluste beschert hat, halten viel Anlegerinnen und Anleger an der Rheinmetall-Aktie fest. Oft überwiegt dabei die Hoffnung oder die Erwartung, diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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