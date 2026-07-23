Die Rheinmetall-Aktie gewinnt am Donnerstag über +3% und ist damit nach Daimler Truck zweitbester Performer im deutschen Leitindex DAX. Mit dem Anstieg zurück über die 1.000-€-Marke erhält die jüngste Erholung einen weiteren Schub. Dennoch stellt sich die Frage, wie nachhaltig der aktuelle Aufwärtsimpuls ist. Zwischen Auftragsboom und wachsenden Zweifeln Die Stimmung im europäischen Rüstungssektor ist derzeit zwiegespalten. Auf der einen Seite sprechen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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