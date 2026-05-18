Sartorius - Aktie unter Druck!
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|Sartorius an der MDAX-Spitze: US-Investor Elliott steigt bei Großinvestor ein
|Der aktivistische Investor Elliott Management hat einem Bericht des Wall Street Journal zufolge eine größere Beteiligung an Bio-Rad Laboratories aufgebaut. Ziel sei es offenbar, Druck auf das US-Unternehmen...
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|10:51
|Sartorius - Aktie unter Druck!
|Sartorius - Aktie unter Druck
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|10:22
|Elliott Investment steigt bei Sartorius und Bio-Rad Laboratories ein
|10:21
|'WSJ': US-Investor Elliot steigt bei Sartorius-Großaktionär Bio-Rad ein
| NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Investor Elliott hat laut einem Medienbericht eine beachtliche Beteiligung an dem Sartorius-Großaktionär Bio-Rad Laboratories aufgebaut. Der aktivistische Investor wolle...
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|09:54
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Rückschlag geht weiter - Anziehende Ölpreise
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax knüpft zu Wochenbeginn wegen der angespannten Nahost-Lage an seine Freitagsschwäche an. Der deutsche Leitindex verlor gegen Ende der ersten Handelsstunde ein halbes Prozent...
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