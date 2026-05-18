Die Analysten der Bank of America bekräftigen ihr Kaufvotum für Siemens Energy und sehen 50 Prozent Kurspotenzial. Welche Rolle das Gasturbinengeschäft dabei spielt. Siemens Energy bleibt auf Wachstumskurs: Die Bank of America hat ihre Kaufempfehlung für den Münchner Energietechnikkonzern bekräftigt und sieht beim aktuellen Kurs von rund 170 Euro ein Kurspotenzial von fast 50 Prozent. Das Kursziel liegt bei 250 Euro. Analyst Alexander Jones wertet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de