Die Aktien von Daimler Truck sind zuletzt im Kurs gefallen und die Bewertung erscheint mit einem KGV von 12 sowie einer Dividendenrendite von 4 Prozent sehr attraktiv. Aber sollten Anleger jetzt trotzdem nicht kaufen? Die Aktien von Daimler Truck erscheinen für viele Anleger angesichts ihrer kürzlichen Kurskorrektur attraktiv. Doch sollten Anleger jetzt trotz eines KGVs von 12 und einer Dividendenrendite von 4 Prozent nicht kaufen? Eine Analystenstudie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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