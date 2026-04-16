EQS-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr
Ad-hoc-Mitteilung nach § 17 MAR
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen Q1 2026: Ergebnis deutlich über Vorjahr
Lübeck, 16. April 2026 - Nach einem Rückgang im Vorjahreszeitraum ist der Umsatz von Dräger im ersten Quartal 2026 auf Basis vorläufiger Berechnungen währungsbereinigt um 6,9 Prozent (nominal: 3,5 Prozent) gestiegen. Mit rund 766 Mio. Euro lag er etwa 26 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (3 Monate 2025: 730,3 Mio. Euro). Beide Segmente konnten wieder wachsen: Die Medizintechnik verzeichnete ein währungsbereinigtes Plus um 5,4 Prozent (nominal: 1,1 Prozent) auf rund 418 Mio. Euro (3 Monate 2025: 413,1 Mio. Euro), während die Sicherheitstechnik einen währungsbereinigten Anstieg um 8,8 Prozent (nominal: 6,6 Prozent) auf rund 338 Mio. Euro verbuchte (3 Monate 2025: 317,2 Mio. Euro).
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich deutlich auf rund 18 Mio. Euro (3 Monate 2025: 0,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge stieg auf rund 2,4 Prozent (3 Monate 2025: 0,1 Prozent). Wesentlicher Grund hierfür war die gute Umsatzentwicklung sowie die Verbesserung der Bruttomarge auf rund 46,3 Prozent (3 Monate 2025: 45,8 Prozent). Zudem gingen die Funktionskosten um etwa 2,7 Mio. Euro auf rund 331 Mio. Euro zurück (3 Monate 2025: 333,7 Mio. Euro), unter anderem infolge einer tariflich bedingten Einmalzahlung für Beschäftigte in Deutschland im Vorjahr.
Der Auftragseingang stieg währungsbereinigt um 3,4 Prozent (nominal: 0,5 Prozent) auf rund 865 Mio. Euro (3 Monate 2025: 860,8 Mio. Euro). Beide Segmente konnten zum Wachstum beitragen: In der Medizintechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 5,2 Prozent (nominal: 1,3 Prozent) auf rund 480 Mio. Euro (3 Monate 2025: 473,7 Mio. Euro), während er in der Sicherheitstechnik währungsbereinigt um 1,2 Prozent (nominal: -0,6 Prozent) auf rund 385 Mio. Euro zulegte (3 Monate 2025: 387,1 Mio. Euro).
Prognose für 2026
Die vollständigen Ergebnisse für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres werden am 30. April 2026 veröffentlicht.
Drägerwerk AG & Co. KGaA
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Disclaimer
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Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen Q1 2026: Ergebnis deutlich über Vorjahr
Lübeck, 16. April 2026 - Nach einem Rückgang im Vorjahreszeitraum ist der Umsatz von Dräger im ersten Quartal 2026 auf Basis vorläufiger Berechnungen währungsbereinigt um 6,9 Prozent (nominal: 3,5 Prozent) gestiegen. Mit rund 756 Mio. Euro lag er etwa 26 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (3 Monate 2025: 730,3 Mio. Euro). Beide Segmente konnten wieder wachsen: Die Medizintechnik verzeichnete ein währungsbereinigtes Plus um 5,4 Prozent (nominal: 1,1 Prozent) auf rund 418 Mio. Euro (3 Monate 2025: 413,1 Mio. Euro), während die Sicherheitstechnik einen währungsbereinigten Anstieg um 8,8 Prozent (nominal: 6,6 Prozent) auf rund 338 Mio. Euro verbuchte (3 Monate 2025: 317,2 Mio. Euro).
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich deutlich auf rund 18 Mio. Euro (3 Monate 2025: 0,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge stieg auf rund 2,4 Prozent (3 Monate 2025: 0,1 Prozent). Wesentlicher Grund hierfür war die gute Umsatzentwicklung sowie die Verbesserung der Bruttomarge auf rund 46,3 Prozent (3 Monate 2025: 45,8 Prozent). Zudem gingen die Funktionskosten um etwa 2,7 Mio. Euro auf rund 331 Mio. Euro zurück (3 Monate 2025: 333,7 Mio. Euro), unter anderem infolge einer tariflich bedingten Einmalzahlung für Beschäftigte in Deutschland im Vorjahr.
Der Auftragseingang stieg währungsbereinigt um 3,4 Prozent (nominal: 0,5 Prozent) auf rund 865 Mio. Euro (3 Monate 2025: 860,8 Mio. Euro). Beide Segmente konnten zum Wachstum beitragen: In der Medizintechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 5,2 Prozent (nominal: 1,3 Prozent) auf rund 480 Mio. Euro (3 Monate 2025: 473,7 Mio. Euro), während er in der Sicherheitstechnik währungsbereinigt um 1,2 Prozent (nominal: -0,6 Prozent) auf rund 385 Mio. Euro zulegte (3 Monate 2025: 387,1 Mio. Euro).
Prognose für 2026
Die vollständigen Ergebnisse für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres werden am 30. April 2026 veröffentlicht.
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2310104 16.04.2026 CET/CEST