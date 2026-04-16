Teurer Sprit an den Zapfsäulen, ein freundlicheres Umfeld für Stromspeicher und anziehende Rohstoffpreise: Bei Albemarle greift am Donnerstag vieles ineinander. Die Aktie des US-Konzerns springt mit einem zweistelligen Plus an die Spitze des S&P 500. Der Markt setzt darauf, dass Albemarle als einer der weltweit führenden Lithiumproduzenten vor einem deutlichen Ertragssprung steht.Albemarle meldet sich mit Wucht zurück. Die Aktie schießt am Donnerstag um 13 Prozent nach oben und markiert mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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