Starkes Quartal, schwacher Ausblick: Netflix hat am Donnerstagabend die Bücher geöffnet. Trotz eines Umsatz-Beats im ersten Quartal schicken enttäuschende Prognosen für das laufende zweite Quartal die Aktie auf Talfahrt. Nachbörslich verliert das Papier rund neun Prozent.Netflix lieferte im ersten Quartal 2026 operativ starke Zahlen: Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 12,25 Milliarden Dollar und lag damit über der Markterwartung von 12,17 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär