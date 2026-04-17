Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute die Verfügbarkeit von Gogo 5G bekannt, einem neuen Konnektivitäts-Upgrade, das Citation-Betreibern höhere Geschwindigkeiten, geringere Latenzzeiten und eine verbesserte WLAN-Leistung in der Kabine bietet. Nach Erteilung des ergänzenden Musterzulassungszertifikats (STC) durch die Federal Aviation Administration (FAA) wird die Aftermarket-Lösung nun für die Modelle Cessna Citation Longitude, X+, X, Sovereign+, Sovereign, Latitude, XLS Gen2, XLS+, XLS und Excel angeboten. Kunden können ein neues AVANCE Gogo 5G-System installieren oder ihr bestehendes AVANCE-System in einem Textron Aviation Service Center im Inland auf 5G-Fähigkeit aufrüsten.

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Textron Aviation expands high speed cabin connectivity with Gogo 5G upgrade for Cessna Citation business jets

"Zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungen sind für die heutigen Betreiber unverzichtbar, ganz gleich, ob sie während des Fluges geschäftliche Tätigkeiten ausüben oder Passagiere betreuen, die ein nahtloses digitales Erlebnis erwarten", sagte Brian Rohloff, Senior Vice President, Customer Support. "Die Ausweitung der 5G-Fähigkeit auf unsere gesamte Flotte unterstreicht unser Engagement, in Technologien zu investieren, die das Flugerlebnis verbessern und dafür sorgen, dass unsere Flugzeuge auch weiterhin führende Werkzeuge für Geschäfts- und Privatreisen bleiben."

Aufgrund von Kundenrückmeldungen wird Textron Aviation die Verfügbarkeit von Gogo 5G in Kürze auf die Modelle Cessna Citation CJ4, CJ3+ und CJ3 ausweiten, sobald die FAA-STC erteilt wurde.

Das speziell für die Geschäftsluftfahrt entwickelte Gogo-5G-System ermöglicht nahtloses Streaming, Videokonferenzen, die Nutzung cloudbasierter Anwendungen sowie die Unterstützung mehrerer verbundener Geräte in der gesamten Kabine. Der hochmoderne Dualband-Router verbessert die WLAN-Leistung im Passagierraum, während dynamische Tools zur Datenverwaltung die Bandbreite optimieren, um ein gleichbleibend hochwertiges Nutzererlebnis zu gewährleisten.

Über den Textron Aviation-Kundenservice

Textron Aviation ist mit seinen Marken Beechcraft und Cessna für sein konkurrenzloses globales Servicenetzwerk bekannt, das sich dem kompletten Lebenszyklus-Support widmet. Zusätzlich zu den umfangreichen firmeneigenen Standorten haben die Kunden von Textron Aviation Zugang zu einem globalen Netzwerk von mehr als 300 autorisierten Serviceeinrichtungen. Textron Aviation bietet außerdem ein mobiles Supportprogramm mit mehr als 40 mobilen Serviceeinheiten und Servicetechnikern vor Ort an. Weitere Informationen über die Serviceprogramme von Textron Aviation finden Sie unter http://txtav.com/en/service.

Über Textron Aviation

Seit fast 100 Jahren inspirieren wir die Welt des Fliegens. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., hat es unseren Mitarbeitern bei den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel ermöglicht, das bestmögliche Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu bieten. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen, leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezial-, Militär- und Verteidigungsflugzeugen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich, produktiv und flexibel zu fliegen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.txtav.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

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Über Gogo

Gogo ist der einzige Anbieter von Multi-Orbit- und Multi-Band-Bordkonnektivität, der speziell für die Geschäfts- sowie die Militär- und Regierungsluftfahrt entwickelte Konnektivitätstechnologie anbietet. Das branchenführende Produktportfolio bietet erstklassige Lösungen für alle Flugzeugtypen, von kleinen bis hin zu großen und schweren Jets und darüber hinaus.

Das Angebot von Gogo verbindet auf einzigartige Weise Luft-Boden-Technologie mit Hochgeschwindigkeits-Satellitennetzwerken, um durch eine hochentwickelte Kombination aus Software, Hardware und fortschrittlicher Infrastruktur eine zuverlässige, weltweite Konnektivität von Anfang bis Ende zu gewährleisten, unterstützt durch ein Kundensupport-Team, das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr vor Ort zur Verfügung steht.

Gogo ist stets bestrebt, neue Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Innovation zu setzen, und gestaltet die Zukunft der Bordunterhaltung in der Luftfahrt mit, damit jeder Kunde über alle Erwartungen hinaus problemlos in Verbindung bleiben kann.

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